Grossmeister Martin Sewer, seines Zeichens Träger des 8. Dan

im traditionellen Hung Gar Kung Fu, wurde der Erfolg in dieser

bewährten Kampfkunst praktisch in die Wiege gelegt. Bereits mit

6 Jahren begann er seine Reise, die ihn über verschiedene

Stationen schliesslich zum Hung Gar Kung Fu und zu seinem

Lehrer, Grossmeister Chiu Chi Ling, 10. Hung Gar Kung Fu,

führte und von dem er seit nunmehr 30 Jahren in den

Geheimnissen von Health, Spirit und Fight unterrichtet wird.

Nach einer harten Anfangszeit, in der er sehr viel Lehrgeld

bezahlen musste, hatte sich der gebürtige Bülacher den Rang

eines Sifu (Meister) und später die Stufe eines Grossmeisters

durch den Einsatz von viel Schweiss, Kraft und Energie hart

erarbeitet. Zu seinem Lebenswerk zählen auch der Aufbau der

KUNG FU SCHULE MARTIN SEWER, die er mit blossen Händen

aus seinem Können errichtet hat. Heute zählen 9 Filialen und

Standorte zu Grossmeister Sewers Schule, die seinen Traum, dass

so viele Menschen, wie nur möglich von dem umfangreichen

und wertvollen Wissen des legendären Shaolin Klosters, aus

dem das Hung Gar Kung Fu ursprünglich stammt, profitieren

können, in die Zukunft tragen sollen. Denn als gewählter Stil-

nachfolger von Grossmeister Chiu Chi Ling, 10. Dan Hung Gar

Kung Fu, obliegt es seiner Pflicht, dafür zu sorgen, dass die Kunst

in ihrer Ganzheit für die kommenden Generationen erhalten

bleibt.

Auch in Aarau befindet sich eine Filiale der KUNG FU SCHULE

MARTIN SEWER, welche sich anfangs November auf ein grosses

Ereignis freuen darf: Nämlich auf einen Besuch von Grossmeister

Martin Sewer persönlich, der in einem Lehrgang, seinen Schülern

und Interessierten die Geheimnisse des Hung Gar Kung Fu näher

bringen wird. Auch werden seine Schüler die Gelegenheit haben,

mit dem mit mehreren Doktortiteln und einem Professor Titel

ausgezeichneten Hung Gar Kung Fu Pionier, Zeit zu verbringen

und von seinen Fähigkeiten und Erfahrungen abseits des

technischen Teiles ebenfalls zu profitieren. Die Teilnehmer sind

bereits gespannt auf ihren Sifu (väterlicher Lehrer) und bereit ihr

Verständnis in den Bereichen Health, Spirit und Fight, den

Lerninhalten des Hung Gar Kung Fu, zu vertiefen.

Grossmeister Sewer blickt gespannt der Zukunft entgegen und ist

voller Vorfreude, sein Wissen an seine Instruktoren, zu denen

Pascal Plüss, 3. Dan Hung Gar Kung Fu und Schulleiter in Aarau,

gehört, und all seinen Schülern weiterzugeben, damit die

Gesellschaft von engagierten Menschen profitieren kann und

seine Kunst die kommenden Jahrhunderte überdauern wird.