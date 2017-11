Eine Hundehütte wird immer dann notwendig, wenn der Beste Freund des Menschen nicht in der Wohnung oder Haus gehalten wird oder gehalten werden kann. Selbst wenn der Hund einen Zwinger bewohnt, ist eine Hundehütte angeraten, um das Tier vor der Hitze und direkter Sonneneinstrahlung im Sommer und Wind und Kälte in den kühleren Jahreszeiten zu schützen. Auch für Hunde, die sich hauptsächlich im Haus aufhalten, stellt die Hundehütte einen idealen Rückzugsort im eigenen Garten dar. Mit einer weichen Decke im Inneren wird die Hütte von Hunden gerne als Versteck in Angstsituationen (z.B. Gewitter, Feuerwerk) angenommen.



Eigenbau



So ein Unterschlupf ist dabei nicht nur teuer zu erwerben, sondern kann mit etwas Geschick selbst gebaut werden. Der Grundriss ist denkbar einfach. Im Grunde ist eine Hundehütte ein rechteckiger Kasten mit einem Eingang. Eine Hundehütte bauen kann durchaus mit etwas Geschick bewältigt werden. Denkbar wäre hierbei der Anbau eines Vordachs. Einen großen Vorteil bietet Holz als Baumaterial, das selbst leicht isolierend wirkt und ohne großen Aufwand gekauft und verarbeitet werden kann. Mithilfe einer Lasur oder eines geruchsarmen, speichelfesten Lacks kann das Holz gut vor Verwitterung geschützt werden und die Haltbarkeit des Materials um einiges gesteigert werden.



Es empfiehlt sich die Hundehütte wetterfest zu machen, indem das Dach mit Dachpappe auskleidet und dafür gesorgt wird, dass Regenwasser gut ablaufen kann. Ebenso wichtig ist es, darauf zu achten, dass die Hundehütte keinen direkten Bodenkontakt hat und angehoben steht – etwa auf Standbeinen. Auf diese Weise wird das Eindringen von Regenwasser oder Schaden durch Bodenfrost verhindert.



Isolierung



Falls das Tier die Hütte ganzjährig bewohnen soll, sollte die Hütte über eine Isolierung verfügen. Zur Isolierung kann Stroh, Späne, Styrodur oder Styroporplatten verwendet werden. Dies gilt ebenfalls für die Decke und den Boden. Den Eingang sollte z.B. mit einem Lamellenvorhang vor Zugluft geschützt werden. Bereits vor dem Bau sollte an die Isolierung gedacht werden, da sich dadurch die Maße der Bodenfläche ändern.



Reinigung



Bei der Planung und dem Bau der Hundehütte sollten bereits Reinigungsmöglichkeiten bedacht werden. Möglich ist es etwa das Dach abnehmbar oder aufklappbar zu machen, um einen guten Zugang zum Inneren zu haben. Der Innenraum kann dadurch einfach ausgekehrt und mit einem möglichst geruchsarmen Reinigungsmittel behandelt werden. Die Wahl der Reinigungsmittel sollte entsprechend des verwendeten Baumaterials ausfallen.