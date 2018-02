Home Instead Seniorenbetreuung

Neuer Seniorenratgeber zur sicheren Gestaltung der Wohnumgebung

So lange wie möglich selbstbestimmt in den eigenen vier Wänden zu leben - das ist ein weit verbreiteter Wunsch. Was hierzu unerlässlich ist: Die Wohnumgebung muss rechtzeitig altersgerecht gestaltet werden. Der neue Ratgeber von Home Instead liefert hierzu wertvolle Hilfe und praktische Lösungen.

Insbesondere das Sturzrisiko stellt eine grosse Gefahr für Senioren dar: Rund 86’000 Menschen über 65 Jahre ziehen sich in der Schweiz jährlich teils schwere Verletzungen bei Stürzen zu, mitunter sogar mit tödlichen Folgen. Nicht selten spielen dabei nicht erkannte Sturzgefahren in der eigenen Wohnung eine Rolle. Der aktuelle Ratgeber von Home Instead befasst sich eingehend mit der Gestaltung einer sicheren Wohnumgebung für Senioren. Praktische Lösungen und hilfreiche Tipps finden sich zur Gestaltung und Einrichtung der Wohnung, ebenso wie zu den Themen Notrufsystem oder regelmässige Kontrolle von Lebensmitteln.

Home Instead ist der weltweit führende Anbieter für die Alltagsbegleitung und Betreuung von Senioren zuhause. Entstanden ist der Ratgeber in enger Zusammenarbeit mit der bfu, der Beratungsstelle für Unfallverhütung. Hansjörg Käser, Geschäftsleitung Home Instead ZH-Unterland/Aargau-Ost: «Der Ratgeber greift alle wichtigen Aspekte auf. Je eher sich Seniorinnen und Senioren Gedanken über die eigene Wohnumgebung machen, umso besser.» Und Barbara Pfenninger, Expertin bfu, ergänzt: «Prävention von Sturzunfällen bei Senioren ist uns ein grosses Anliegen. Der neue Ratgeber stellt eine wertvolle Hilfe dar.»

Über Home Instead

Home Instead Seniorenbetreuung ist der weltweit führende Anbieter für die Alltagsbegleitung und Betreuung von Senioren im vertrauten Zuhause. Mit seinem vielfältigen Dienstleistungsangebot ermöglicht der private Dienstleister eine flexibel gestaltbare Betreuung, von einigen wenigen bis zu 24 Stunden am Tag.

Die 18 lokal angesiedelten Geschäftsstellen in der Schweiz beschäftigen über 2'000 Mitarbeitende, die einfühlsam und ausgezeichnet geschult sind. Die sogenannten CAREGiver sind unter anderem auf die Betreuung von Senioren mit Demenzerkrankung, insbesondere Alzheimer, spezialisiert. Regelmässig veröffentlicht Home Instead zudem informative Ratgeber für Senioren und ihre Angehörigen. Alle Broschüren können kostenlos bei den Home Instead Geschäftsstellen bestellt werden und stehen auf der Website homeinstead.ch als Downloadversion zur Verfügung. Dort gibt es auch eine Übersicht aller bisher erschienenen Ratgeber.

