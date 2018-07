CRC: Die Lehrabschlussfeier vom 30. Juni 2018 auf Schloss Lenzburg wurde von der Band Dinner 4/5 und vom Vortrag von Patrick Ambühl, dem „Zimmermann on Tour“, umrahmt. Die Aargauer Holzbaubranche feierte den Berufserfolg von 75 Nachwuchskräften.

Felix Bühlmann, Präsident Holzbau Schweiz Sektion Aargau, begrüsste über 400 Gäste und führte gekonnt durch die Feier. Er stellte fest, dass die heute ausgezeichneten Kandidaten die ersten seien, die ihre Lehre nach dem neuen System mit vierjähriger Ausbildungsdauer absolvierten. Dann erwähnte er die wichtigsten Veränderungen: „Die Ausbildungsteile Arbeitssicherheit und neue Energiesysteme sind intensiv geschult worden, da diese Bereiche in unserer täglichen Arbeit massiv an Bedeutung gewonnen haben. Mit der Berufsprüfung haben Sie auch die Staplerprüfung abgelegt und die Motorsägenausbildung absolviert. Die mündliche Prüfung haben wir durch ein Fachgespräch ersetzt und bei der Werkplanung haben wir eine separate Note eingeführt. Aufgrund der um ein Jahr verlängerten Ausbildungszeit haben wir Sie in allen Bereichen intensiver ausgebildet. Dadurch wurden Sie zu begehrten Fachleuten auf dem Arbeitsmarkt.“

Botschafter für den Holzbau

Patrick Ambühl berichtete von seinen Erlebnissen als „Zimmermann on Tour“. Bis Ende Dezember 2017 war er mit seinem Mobil unterwegs, um die Berufe Holzbearbeiter/in EBA und Zimmermann/Zimmerin EFZ noch bekannter zu machen. Er besuchte Schulen, Berufswahlmessen und Firmen.

Diplomübergabe

Die Prüfung Holzbearbeiter/in EBA bestanden 11 Teilnehmer (sechs in der Fachrichtung Werk und Bau; fünf in der Fachrichtung Industrie). Die Prüfung Zimmermann / Zimmerin EFZ bestanden 64 von 68 Kandidaten.

Preise

24 Teilnehmende der praktischen Ausbildung „Zimmermann / Zimmerin“ mit einer Note von 5 und höher erhielten als besondere Anerkennung den traditionellen Zimmermann-Holzwürfel. Wie in den Vorjahren wurde auch in diesem Jahr der SPA-Preis der Firma SPA Sperrholz-Platten AG überreicht. Damit wurden die drei Besten aus der Ausbildung „Zimmermann / Zimmerin EFZ“ geehrt:

Matthias Müller, Oberkulm; Lehrbetrieb: Hochuli Holzbau AG, Schlossrued

Daniel Meier, Auw; Lehrbetrieb: Holzbau Meier AG, Mühlau

Tobias Treier, Wölflinswil; Lehrbetrieb: Treier Holzbau AG, Wölflinswil.



