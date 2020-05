Herzlichen Glückwunsch zum 85. Geburtstag

Sylvia Peier-Hirsbrunner feiert am 06.06.2020 ihren 85. Geburtstag.

Deine Familie und Freunde wünschen dir für die Zukunft ganz herzlich viel Gefreutes und eine gute Gesundheit. Lasse die vielen guten Erinnerungen an weite Reisen ins ferne Ausland wieder wach werden, damit du das Gesehene in Ruhe wieder aufleben lassen kannst. Den mit viel Liebe und Sorgfalt gepflegten Garten wirst du auch in den kommenden Jahren wieder im Schuss halten, gleich wie unser Haus in Olten. Von ganzem Herzen sagen wir dir danke für deine hingebungsvolle Fürsorge für Familie und Freunde. Wir lieben dich und hoffen, dass wir noch viele weitere Jahre mit dir zusammensein dürfen. Herzliche Glückwünsche zu deinem seltenen Geburtstag entbieten dir deine Familie und Freunde.