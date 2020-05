Herzliche Gratulation zur Goldenen Hochzeit

Vor 50 Johr - am 16. Mai - hend ihr eu es Verspräche für es gmeinsams Läbe geh. Und sithär sind ihr als igspielts Team unterwägs. No hütt gspürt mer, dass ihr in Liebi verbunde sind.

Ihr hend eus Chind es behüetets Ufwachse gschänkt und eus glehrt, was es heisst, Teil vonere Gmeinschaft zsi. Mir sind dankbar, eu als Eltere, Schwieger- und Grosseltere zha. No hütt hend ihr immer en offnigi Türe für eus alli.

Mir danked eu vo Härze für eui wärtvolli Zyt, für eui unermüedlichi Unterstützig, eues Mitträge und Verständnis für eusi Entscheidige. Mir wünsched eu gueti Gsundheit und no e langi gmeinsami Zyt mitenand und mit eus allne.

Mir freued eus, wänn mir das bsundere Jubiläum mit eu dörfed fiire.

In Liebi & Dankbarkeit - Eui Chind mit Partner und Enkelinne & Enkel