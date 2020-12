Herzliche Gratulation zur eisernen Hochzeit

Am 17. Dezember 1955 gaben sich Hugo und Rosmary Brogli in der Berufswahlstadt Zürich das Jawort. Die Autobranche und ein eigener Garagenbetrieb begleiteten die beiden bis zur Pensionierung vor 23 Jahren. Heute stecken sie ihre Energie in Haus und Garten und dürfen mit Stolz auf eine bewegte, gemeinsame Zeit zurückblicken. Auch wenn sie sich nicht mehr bester Gesundheit erfreuen können, ihr Geist ist fit und jung geblieben.

Wir wünschen unseren Eltern von Herzen weiterhin schöne und wunderbare Momente und ein friedvolles Dasein auf der «Alten Post» in Wittnau.

Rita & Roland Brogli

Rita Brogli