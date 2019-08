Am 21. August sind es 65. Jahre her, seit Lucie und Eugen Kiener-Kissling sich am Traualtar, das Ja-Wort gaben. Zu Beginn ihrer Ehe lebten sie in Olten und Grenchen; dann kehrten sie 1963 nach Fulenbach zurück, wo beide aufgewachsen waren. In Fulenbach waren sie viele Jahre in der Öffentlichkeit tätig: Eugen Kiener als Gemeindepräsident und Kantonsrat, Lucie Kiener als Sängerin und Kassierin des Kirchenchors. Heute leben sie zurückgezogen in ihrem Eigenheim in der Breiten und freuen sich über Besuche ihrer Kinder und Grosskinder, von Verwandten und Bekannten.