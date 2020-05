Herzliche Gratulation zur diamantenen Hochzeit

Vor 60 Jahren haben sich Matilde und Julius Willi (-De Girolami) das Ja-Wort gegeben und am 21. Mai 2020 lassen wir zur diamantenen Hochzeit die Korken knallen. Wegen COVID-19 leider distanziert, die Feier mit der Familie in Eurem Zuhause in Birr wird verschoben und nachgeholt.

Liebes Mami und Papi, 60 Jahre, Liebe, Leben, Erlebnisse, Respekt, Verzicht, Sorgen und Freude, mit vielen schönen und auch sehr schweren Momenten die Euch unzertrennlich zusammengeschweisst haben. Wir danken Euch für alles, was Ihr für uns getan habt und gratulieren Euch herzlich zum Eurem grossen Jubiläum. Alles Liebe, Eure Familie.