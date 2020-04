170 Jahre jung, 60 Jahre Eheleben

und fest vereint in Glück und Leid.

Immer nur das Beste geben,

ist schon keine Kleinigkeit.



Herzliche Gratulation zur Diamantenen Hochzeit

Am 28. April 2020 durften Marie & Hans Koch, Meisterschwanden

ihre Diamantene Hochzeit feiern.



Liebs Mueti, liebe Vati eure 2 Töchter in der Schweiz und die 3 Söhne aus dem fernen Kanada mit ihren Familien gratulieren euch von ganzem Herzen zu diesem wunderschönen Jubiläum und wünschen euch noch viele gesunde, gemeinsame, glückliche Jahre.

Herzlichen Dank für alles was ihr für uns in den letzen 60 Jahren gemacht haben!

Mer händ euch fescht lieb.