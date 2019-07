In Fislisbach kann das Ehepaar Herta und Erwin Dähler-Gratz die diamantene Hochzeit feiern. Am 8. August 1959 haben sie in Leoben/Steiermark (Österreich) geheiratet und sich anschliessend in Neuenhof niedergelassen. In den 60er Jahren bauten sie sich mit manueller Eigenleistung ein Haus in Endingen, wo sie zehn Jahre lang wohnten. Seit 1976 sind sie in Fislisbach daheim. Sie haben zwei Töchter grossgezogen, Ingrid wurde Ärztin und Marion Logopädin. Erwin Dähler arbeitete als Bankkaufmann und war dreissig Jahre als Prokurist für die Finanzen bei der Landes-Lotterie in Zürich verantwortlich. Herta Dähler führte in Fislisbach wie früher schon in Endingen selbständig einen Coiffeursalon und trug so neben den Erziehungsaufgaben der Kinder viel zum Erwerb der Familie bei. Mit ihrer stets sympatischen und freundlichen Art machte sie sich bei ihrer Kundschaft sehr beliebt. Erwin Dähler engagierte sich in Endingen und in Fislisbach auch politisch und war unter anderem sechs Jahre Schulpflegepräsident und acht Jahre Gemeinderat.