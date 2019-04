Lieber Vati, zu Deinem 96sten Geburtstag, den Du am Samstag, dem 6.4.2019 bei bester körperlicher und geistiger Verfassung feiern kannst, gratulieren wir dir ganz herzlich und wünsche Dir alles, alles Gute.

Du hast in deinem Leben als versierter Tierarzt, Turner und Schütze, aber auch als Aargauer Grossrat und Grossratspräsident wie als Veterinäroffizier in vielen Bereichen Spuren hinterlassen. Am heutigen Tag mit all den Gästen wünschen Dir Deine Frau Doris, Deine Kinder und Grosskinder, Verwandte und Freunde weiterhin viel Freude.