Albert Schmid in Wohlen feiert heute seinen 90. Geburtstag. Er geht mit viel Schalk und Humor durch das Leben, ist vielseitig interessiert, sei es im lokalen Bereich, am Weltgeschehen oder am Sport und geniesst das Leben zusammen mit Lotti, seiner Partnerin.

Lieber Vati, lieber Albert, wir gratulieren Dir ganz herzlich zu Deinem Geburtstag und wünschen Dir noch viele aktive Jahre in guter Gesundheit und Glück!

Alexander und Alfons, Barbara und Priska, Carmen und Johnny, Lotti und die ganze Familie.