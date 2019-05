Am Dienstag, 14. Mai, feiern Bethli und Paul Lang ihre diamantene Hochzeit. Wir Kinder mit Familien gratulieren euch ganz herzlich zu diesem besonderen Jubiläum. Uns alle freut es, dass wir so tolle Eltern, Grosseltern, Urgrosseltern und Schwiegereltern haben. So wünschen wir euch weiterhin viel Unternehmungslust bei guter Gesundheit.