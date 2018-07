Priska Schmid ist in Wittnau aufgewachsen, arbeitete und wohnte über 40 Jahre in Nussbaumen als Handarbeits- und Hauswirtschaftslehrerin. Vor 6 Jahren ist sie ins Fricktal zurückgekehrt und verbringt im Alterszentrum Bruggbach in Frick den Lebensabend.

Die ganze Familie gratuliert ihrer Schwester, Gotte, Tante und Grosstante von Herzen zum 90. Geburtstag am Samstag , 28 . Juli und wünscht ihr für die Zukunft alles Gute, Gesundheit und viele frohe Stunden.