Am 2. Oktober 2019, der Herbst kündigte sich an, waren die Unterengstringer vom Senioren-Zentrum in Weiningen zum alljährlichen Herbst-Kaffi-Träff eingeladen. Um 14.30 Uhr vereinten sich alle Besucher in der Cafeteria im SZ Im Morgen an zwei extra für den Anlass zurechtgemachten Tischreihen. Bis auf drei Personen, waren alle anwesend.

Wieder einmal gemeinsam zusammensitzen und etwas Zeit miteinander verbringen, bescherte den Gästen einen etwas anderen Moment im Alltag. Sie kamen zum Plaudern und Austauschen, oder auch nur zum Verweilen und Geniessen. Mit verschiedenen köstlichen Kuchen, dazu Kaffee oder Getränke nach eigener Wahl, durften die Gäste einen netten und schönen Nachmittag verbringen. Es hat uns gefreut, einige bekannte Gesichter, sowie auch neue an diesem Treffen zu sehen. Nach zwei Stunden neigte sich der Herbst-Kaffi-Träff 2019 dem Ende zu und man verabschiedete sich.

Wir hoffen, allen lieben Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit der Zusammenkunft etwas Freude geschenkt zu haben und wir wünschen ihnen weiterhin immer wieder sonnige Momente im Leben. Von Herzen bedanken wir uns bei allen fürs Kommen und Mithelfen.

Charles Egli und Team

Ortsvertretung Unterengstringen

von Pro Senectute Kanton Zürich