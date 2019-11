Herbstwanderung mit Wein Degustation der Männerturner

Der Wettergott hat es dieses Jahr besonders gut mit uns gemeint. Bei angenehmer Temperatur bestiegen die schon gut gelaunten Männerturner in Bettlach Richtung Wangen an der Aare den Zug. Wanderleiter Fredi nahm uns hier in Empfang, um uns den Tagesablauf vorzustellen. Vorerst ging es per Bus weiter nach Rumisberg, wo noch der letzte Turner zu uns stiess. Im Dorf fand eine Viehschau mit Leistungskühen statt und die Entscheidung war sofort einstimmig ausgefallen, die schönste unter ihnen war eindeutig die im Dirndl. Mit 13 Wanderern ging es bergan bis zum Apéro-Halt, wo sich uns ein wunderschöner Weitblick ins Mittelland eröffnete. Der Weg führte weiter nach Farnern-Stierenberg zum vorgezogenen Kaffeehalt. Der anschliessende Weitermarsch führte uns zur Furrenhütte oberhalb Rumisberg. Unterwegs weidete eine grosse Herde Gämsen, die sich jedoch durch uns nicht stören liess. Bald schon kam der Rastplatz, wo auf uns die schmackhafte Guaschsuppe wartete. Der idyllisch gelegene Ort mit vielen Sitzgelegenheiten lud zum Verweilen ein. Für die Kameradschaftspflege blieb in der ausgedehnten Mittagspause genügend Zeit. Einige Nimmersatte legten noch reichlich Grillade auf den Rost, andere erfreuten sich am perfekt arrangierten Käsebuffet. Diverser Wein wurde ausprobiert und auch ein feines Schnäpsli zum Desinfizieren fehlte natürlich nicht. Der Rückweg führte durch den wunderbar zart gefärbten Herbstwald. Die Gruppe war bei bester Laune und ab und zu musste wieder ein Halt eingelegt werden, um weitere Weinflaschen zu entkorken. Zurück in Rumisberg erwartete uns Bruno mit seiner Partnerin in seinem schön angelegten Garten zu einem Feierabendbierchen, bevor wir per Bus und Zug wieder zurückkehrten. Die Unermüdlichen, genossen noch ein Nachtessen oder Absacker im Mänz. Herzlichen Dank an den Organisator Fredi Stämpfli und die Suppenköche Allemann Josef und Alfred Mengisen.