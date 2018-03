Am Dienstag und Mittwoch findet in Luzern die AMX Expo statt. Es ist eine unvergleichbare Messe, die ausschließlich 3D-Drucktechnik vorstellt und somit publik macht. Unter der Leitung von Marcus Risi, Geschäftsführer der Stanser Firma 3D-Prototyp, wurde das Modell eines neuartigen Helms für die Schweizergarde im Vatikan ausgearbeitet. Funkelnagelneue Helme aus dem 3D-Drucker sind das Highlight der Schau.



Die bisherigen Helme waren schwarz und immer aus Blech handgefertigt. Sie haben ihre Pracht verloren und es müssen Neue produziert werden. Entscheidungsträger beschlossen, neue Helme mit der Technologie von 3D-Druck in einheimischer Produktion anzufertigen.



Die Herstellungsdauer ist extrem kürzer



Im letzten Sommer wurde die Firma 3D-Prototyp anlässlich der Herstellung des erstmaligen Helmes kontaktiert. Marcus Risi erklärte, er fühle sich geehrt, als Zentralschweizer dieses reizvolle Projekt für Rom durchführen zu dürfen. Die Initiative zu dem Projekt ergriff der Stanser Bauingenieur Peter Portmann, er vermittelte zwischen dem Vatikan und der 3D-Druckfirma.



Ein Standardhelm wurde für die Produktion anfangs mit einem 3D-Scanner eingelesen. Die aufgenommenen Daten wurden von einem 3D-Artist aufbereitet, der vorerst einen 3D-Prototyp gestaltete. Die ersten Entwürfe bestanden aus zwei Halbschalen, inzwischen wird daran gearbeitet, den Helm als Ganzes auszudrucken. Anders als bei herkömmlichen Druckern, die mit Tonerpatronen und Druckertinte arbeiten, nutzt ein 3D-Drucker spezielle Pallets. Aus Rom kam, nach Besichtigung des ersten Prototyps, die Bitte, das Wappen von Papst Julius II auf den Helm zu bringen. Am Design werden keine erwähnenswerten Änderungen erwartet.



Was ist anders an den neuen Helmen?



• Die neuartige Kopfbedeckung besteht aus ASA (Acrylnitril/Styrol/Acrylester)

• das Material ist kratzfest und UV-resistent



• der Helm ist viel leichter, als der Bisherige



• erheblich besserer Tragekomfort für die Gardisten



• die Herstellungsdauer ist mit zirka 20 Stunden beträchtlich kürzer.



Bei der Vereidigung der neuen Gardisten im Mai ist Luzern als Gastkanton eingeladen. An diesem Tag ist geplant, die ersten neuen Helme zu präsentieren. Letztendlich sind für die Schweizergarde 100 Stück in Druck.