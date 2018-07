Am vergangen Sonntag, 15. Juli 2018, durfte der Jodlerklub Frick, unter der Leitung seines Dirigenten, Matthias Hunziker, die sportlichen Wettkämpfe am Aargauer Ringertag in Effingen musikalisch umrahmen. Bereits um 11.00h, bei Apéro und Empfang, begrüssten die Sängerinnen und Sänger die Gäste mit dem schönen Lied «Am Morge», in welchem die Schönheit der Tier-, Pflanzen- und Bergwelt, welche man auf einer morgendlichen Wanderung erleben kann, besungen wird. Gleich ging es weiter mit den Liedern «Bärgbuebs Wuntsch» und «bim Stärnewirt», ein gelungener Auftakt zum Anstossen mit einem Glas Weisswein. Etwas später durften sich Sportler und Gäste im Zelt auf weitere musikalische Untermalung freuen: mit dem «Tanzliedli» von Emil Wallimann und dem «Chilterlied» sorgte der Jodlerklub für beschwingt-gute Stimmung und zauberte damit manchen Zuhörenden ein Lächeln ins Gesicht. Nachdem sich die Sängerinnen und Sänger selbst mit einem guten Mittagessen gestärkt hatten, ging es weiter am Rand der Ringplätze mit den Liedern «Der Bärgsee» und «Gäll, chunsch gli hei» Mit dem Lied «der Bärgsee» erzielte der Jodlerklub am eidgenössischen Jodlerfest 2017 in Brig die Bestnote. Auch in Effingen konnte sich das Publikum vom hohen gesanglichen Niveau des Klubs überzeugen. Ein überaus aparter Anblick boten die Jodlerinnen in ihren Trachten aus drei Nordwestschweizer Kantonen und die Sänger in den schönen klubeigenen Westen. Nach dem Genuss eines Soft Ice, welches an diesem heissen Sommertag eine willkommene Abkühlung bot, gings auf die höher gelegene Tribüne, wo dann tatsächlich auch ein kühleres Lüftchen wehte. Dazu passend intonierten die Sängerinnen und Sänger das fröhliche Jodellied «z Alp» und «Chumm zu eus», in welchem das Schweizer Brauchtum besungen wird. Passend zu den vorwiegend jungen Sportler auf dem Platz, intonierten die Sängerinnen und Sänger das Lied «Jung sy» und beendeten den Auftritt mit «Wei no chli bliibe», bevor sich dann alle in den wohlverdiente Sonntagabend verabschiedeten. An der kommenden 1. Augustfeier, in Frick, werden die Sängerinnen und Sänger des Jodlerklub bereits wieder zu hören sein.