Landhockey Herren, 12. und 13. Runde

Im Kampf um die Playoffs erlitt der HC Olten einen Rückschlag. Sowohl die Partien in Basel, als auch in Lausanne gingen verloren! Der HCO verlor dabei den vierten Tabellenplatz an Basel, und die gute Ausgangslage im Hinblick um die Finalspiele.

Das Duell in Basel begann denkbar schlecht für den Oltner Stadtklub: Ein fragwürdiger Penaltyentscheid führte in der 10. Minute zum Basler Führungstreffer durch Stomps. Die Gäste wirkten verkrampft und das ansonsten so flüssige Kombinationsspiel im Mittelfeld fehlte. Doch Basel liess nicht locker und erneut Stomps traf zum 2:0 im Anschluss an eine Strafecke.

In der Pause fand Coach Wintenberger die richtigen Worte, Olten wirkte jetzt konzentrierter. Die Folge war der Anschlusstreffer bei einer Strafecke durch Knabenhans. Jetzt erwachte Olten und zeigte endlich schönes Offensivhockey. Trotzdem waren es die Platzherren, die als nächste in der 60. Minute zuschlugen: Schwander liess sich als Basler Torschütze feiern; das Tor bedeutete so etwas wie die Vorentscheidung in diesem wichtigen Spiel. Der HCO verkürzte zwar noch durch Hengartner auf 3:2, doch in der Schlussphase war Göttin Fortuna auf der Seite der Rheinstädter.

Im Sonntagsspiel wollte Olten in Lausanne die drei obligatorischen Punkte einfahren. Doch es kam anders, als man es erwartet hatte… Die Lausanner starteten furios und gingen früh in Führung. Der HCO reagierte mittels einem Strafeckenschlenztor durch Knabenhans noch vor der Pause. Danach ging man sogar durch ein Tor Eismanns in Führung, aber die Romands erwiesen sich als zäher Gegner und glichen kurz vor Spielende nochmals aus. Den anschliessenden Shootout- Krimi verlor der HCO mit 4:3.

Telegramme

Basler HC SC : HC Olten 3:2 (2:0)

Basel, Rankhof.- 150 Zuschauer.- Tore: 10. Stomps 1:0 (PC) 25. Stomps 2:0 (KE). 40. Knabenhans 2:1 (KE). 60. Schwander 3:1. 65. Hengartner 3:2 (KE) .

Stade Lausanne : HC : HC Olten 2:2 (1:1), 6:5 nach Penalty-Shootout

Lausanne, Vidy.- 150 Zuschauer.- Tore: 10. Bourquin 1:0. 28. Knabenhans (KE) 1:1. 40. Eismann 1:2. 68. Bourquin 2:2.

Bem.: HCO- Torschützen beim Shootout: Gassner (2), Studemann.

Kader HC Olten:Müller, Rogger; Gassner, Joy, Hunziker, Hengartner, Knabenhans, Wintenberger, Studemann, Eismann, D. Schärer., Hug, Bergler, Berger, C. Schärer.

Bericht von Sämi Niederer