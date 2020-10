Harmonie Wettingen-Kloster spielt zur Ausstellungseröffnung «von Menschen und Maschinen» in Windisch

Geplant war eine grosse Eröffnungsfeier inkl. Apero mit ranghohen Gästen aus Politik und der Presse, mittendrin die Musikgesellschaft Harmonie Wettingen-Kloster sowie ein paar Schauspieler und eine historische Lokomotive. Leider hat Corona all dem einen Strich durch die Rechnung gemacht und die Eröffnungsfeier zur Ausstellung „von Menschen und Maschinen“ vom 22. Oktober bei SBB Historic in Windisch wurde nur in einem sehr kleinen Rahmen und ohne grosse Ansprachen abgehalten. Trotzdem mit dabei war die Harmonie Wettingen-Kloster – auch bei Regenwetter. Die HWK durfte einige Stücke spielen während Filmaufnahmen von der (ausnahmsweise etwas zu früh) einfahrenden Lokomotive und den ein- und aussteigenden Schauspielern in historischen Gewändern wie anno dazumal gemacht wurden. Auch die HWK kam für diesen kurzen „Promo-Film“ mit dem dazu passenden Stück „Worksite“ ebenfalls noch vor die Kamera. Der Auftritt wurde von der Kommission „Museum Aargau“ sehr herzlich verdankt. Auch die HWK bedankt sich für die Einladung zu diesem ganz besonderen Anlass und ist schon gespannt auf den fertiggestellten Film. Weitere Infos zur Musikgesellschaft Harmonie Wettingen-Kloster finden Sie auf www.hwk.ch oder auch auf Facebook und Twitter.