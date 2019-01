Am Samstag, 22.12.2018 wurde der Happy Day der Rollstuhlgruppe ausgestrahlt. Die Mitglieder der Rollstuhlgruppe und Bewohner des Alterszentrums Schöftland erlebten einen wunderschönen Tag. Am Morgen eine Spazierfahrt mit Röbi Koller in Schöftland und am Nachmittag mit einem Ausflug nach Luzern. Dort erwartete sie ein weiterer Höhepunkt. Kleine Engel überreichten warme Schlupfsäcke für den Rollstuhl, damit die Pensionäre auch im Winter eine Spazierfahrt machen können. Der nächste Höhepunkt die Eisprinzessin Sarah Meier und ihre Engel drehten Pirouetten auf dem Eisfeld und am Schluss vergnügten sich auch noch die RollstuhlfahrerInnen und BegleiterInnen auf dem Eis. An der Sendung nahmen eine Delegation der Rollstuhlgruppe und des Alterszentrums teil. Herzlichen Dank an Ruth Müller, Leiterin der Rollstuhlgruppe, sie fädelte diesen Happy Day ein, an Röbi Koller und seinem Fernsehteam und an das Alterszentrum Schöftland.

Bernadette Koch