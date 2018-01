Winterpause? Fehlanzeige!

Bei den Modellfliegern des MFV Wettingen hat die Sportliche Saison bereits wieder begonnen. Anstatt die Wintertage in der Werkstatt zu verbringen haben sich am Samstag, den 6. Januar die Wettkämpfer mit den Flugzeugen am Flughang zum Ziellandewettbewerb getroffen.

Ziel ist es im Wettbewerb ein Segelflugzeug am Hang zu starten, eine Runde unter Berücksichtigung der wechselnden Hangwinde zu Fliegen und dann einen präzisen Landeanflug in dem bergigen Gelände zu meistern. Die Landung muss dann möglichst genau bei einem Kreis mit 10cm (!) Radius zu landen.

Für alle Teilnehmer war es ein sportlicher Nachmittag mit viel frischer Luft und einer kleinen Dosis Wettbewerbsadrenalin.