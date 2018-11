Villmergen: Die Firma Torex Handels AG hatte bereits zum 5. Mal zu dem allseits beliebten Handwerker-Zvieri eingeladen.

Am Freitag, 2. November 2018, fand im Industriegebiet in Villmergen bei der Firma Torex Handels AG bereits zum 5. Mal der beliebte Handwerker-Zvieri statt. Rund 150 Besucher nahmen an diesem Anlass teil.

Die Besucher konnten sich bei einem Rundgang durch die Werkstatt und dem Lager auf die grosse Verkaufsfläche von 2'000m² einstellen. Die Schraubenabteilung wurde sehr stark vergrössert und bietet nun ein noch breiteres Sortiment.

Die Kompetenzbereiche der führenden Marken haben sich bewährt und wurden auch an diesem Abend gut frequentiert.

Damit die Kunden auch weiterhin von qualitativ hochstehenden Produkten und einem guten Service profitieren können, legen wir grossen Wert auf gut geschultes Personal, weshalb immer wieder Weiterbildungen auf dem Programm stehen. Viel Zeit wird auch der Ausbildung der Lernenden zu Detailhandelsfachleuten und Motorgerätemechaniker gewidmet, fügt der Geschäftsleiter Richard Stierli an.

Die Firma Torex Handels AG dankt mit dem Handwerker-Zvieri ihrer Kundschaft für das Vertrauen und die Treue zum Unternehmen. Die Besucher hatten die Gelegenheit, von zahlreichen Sonderangeboten zu profitieren und auch das gesellige Beisammensein mit den Mitarbeitern der Firma Torex Handels AG kam nicht zu kurz. Bei einem feinen Raclette und einem guten Tropfen Wein verweilten die Besucher gerne in den späteren Abend hinein.

Gabriela Fivian