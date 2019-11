Handarbeitsverkauf im Pfarreiheim Baschi

Engagierte Frauen der Handarbeitsgruppe Deitingen verkauften ihre schönen Strick- und Nähwaren während zwei Tagen im Pfarreiheim Baschi. Der Erlös geht an karitative Organisationen. Im letzten Jahr konnten über 200 Paar Socken an die Gassenküchen Solothurn, Langenthal und an die Werke von Pfarrer Sieber gespendet werden. Elisabeth Oppliger erwähnte, dass die Gruppe auch dieses Jahr die gleiche Menge an Socken gestrickt habe, da die Organisationen diese für Weihnachtsgeschenke brauchten. Da nächstes Jahr kein Verkauf stattfindet, nimmt die Gruppe gerne unter folgenden Nummern Bestellungen entgegen: K. Hostettler: 032 614 21 95 oder E. Oppliger: 032 614 15 41, bethli.oppliger@gawnet.ch