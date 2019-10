Wie geht doch das Lied? So ein Tag so wunderschön wie heute!!! Tatsächlich so war es, der Halbtagesausflug der kath. Frauengemeinschaft St. Gallus Wangen hatte alle Wetterpropheten, Engel und Sonstiges auf seiner Seite. Um 12.30 Uhr fuhren wir 37 gutgelaunte Frauen mit dem Car der Firma Born in Richtung Rheinfelden bis zum Schiffsteg. Nach einer kurzen Wartezeit bestiegen wir das Schiff Rhystärn, wo wir auf dem Oberdeck die Schleusenfahrt nach Basel genossen. Eindrücklich was die Schleusenbauer fertiggebracht haben. Wir konnten uns einfach treiben lassen, ein kühles Getränk geniessen und mit vielen Diskussionen die Welt verändern.

Beim Basler Dreiländereck wartete bereits unser Chauffeur, um uns zum Rest. Bad Bubendorf zu fahren. Im schönen, lauschigen Garten konnten wir ein feines Zvieri geniessen.

Dazu gibt es nicht viel mehr zu sagen, es war eine rundum gelungene Sache.

Für die tolle Organisation ein grosses herzliches Dankeschön.