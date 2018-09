Frauengemeinschaft St. Gallus Wangen bei Olten

Vereinsausflug

Bei strahlendem Sonnenschein besammelten sich 33 Frauen und zwei Kinder zum gemeinsamen Ausflug. Pünktlich um 13.00 Uhr ging es los mit dem Car Richtung Seetal. Beim Wasserschloss Hallwyl angekommen, erkundeten die Frauen das Schloss auf eigener Fährte. Schloss Hallwyl entstand im 11. Jahrhundert und ist eines der bedeutendsten Wasserschlösser der Schweiz. Es liegt am nördlichen Ende des Hallwilersees. Danach machte sich die Schar auf einen gemütlichen Spaziergang Richtung Schiffssteg. Die stündige Rundfahrt auf dem Schiff war bei herrlichem Wetter und fröhlicher Stimmung ein unvergessliches Erlebnis. Beim Restaurant Delphin verliessen alle das Schiff und freuten sich bereits auf ein feines Nachtessen. In einem gemütlichen Saal mit tollem Ausblick auf den See, konnte man zuschauen wie sich der Himmel verdunkelte und es zu regnen begann. Aber dies spielte keine Rolle mehr, denn nach dem Essen wartete bereits unser Carchauffeur auf uns für die Heimfahrt. Pünktlich um 19.30 Uhr trafen alle wieder gesund und munter in Wangen ein. Es war eine wunderschöne Reise……. Herzlichen Dank an alle die dazu beigetragen haben.

E.Mühlematter