Anlässlich der Schweizer Meisterschaften in der koreanischen Schwertkampfkunst Haidong Gumdo am Samstag 28. Oktober glänzten die Zurzacher David Meinert, Gunnar Kittelmann und Katherine Waller vom Dojang Um Yang mit herausragenden Leistungen. In der Disziplin Kerzenlöschen, Papier-Präzisionsschnitt und Formenlauf verdienten sie sich gar den Schweizer Meistertitel.

Über 100 Teilnehmerinnen und Teilnehmer massen sich am vergangenen Wochenende bei den Schweizer Meisterschaften der koreanischen Schwertkampfkunst Haidong Gumdo im luzernischen Dagmersellen. Die Kampfkünstler aus der Schweiz und aus dem umliegenden Ausland begeisterten die zahlreichen Zuschauer in den verschiedensten Disziplinen: In Formenlauf, Papier-Präzisionsschnitt, Kerzenlöschen und Ball-Wurfschnitt zeigten die Einzelkämpfenden ihr spektakuläres Können, im Formenlauf, Papier-Präzisionsschnitt und Zweikampf die Gruppen.

Erfolgreich und entsprechend glücklich kehrten auch die vier Schwertkunstkämpfer des Dojangs Um Yang in Schöfflisdorf und Mellikon aus Dagmersellen zurück. Die Schüler von Master Antonio Cardoso wussten sich mit präzisen Formen und Schnitten sowie engagierten Kämpfen eindrücklich in Szene zu setzen und konnten so insgesamt beeindruckenden neun Medaillen, davon vier Gold-, zwei Silber- und drei Bronzemedaillen nach Hause mitnehmen. Allen voran die Zurzacher David Meinert, Gunnar Kittelmann und Katherine Wallen wurden sogar mit einigen Schweizer Meistertitel ausgezeichnet. David konnte eine verdiente Bronzemedaille in Kerzenlöschen (in der Altersstufe bis 12-jährige) aus der Meisterschaft mitnehmen. Zwei Goldmedaillen, in Kerzenlöschen und Papier-Präzisionsschnitt, und eine Bronzemedaille in Ball-Wurfschnitt (in der Altersstufe Erwachsene) waren am Hals von Gunnar nach dem erfolgsreichen Tag. Die Anstrengungen von Katherine wurden an der Meisterschaft mit dem Schweizer Meistertitel in der Königsdisziplin von Haidong Gumdo, den Formenlauf, und eine Bronzemedaille in Kerzenlöschen (in der Altersstufe Erwachsene). Auch die anderen Schwertkämpfer des Dojangs Um Yang dürften aus der Meisterschaft einigen Erfolgen feiern und Medaillen nach Hause mitnehmen. Basile Gardelle, Niederweningen: Goldmedaille in Ball-Wurfschnitt, Silbermedaillen in Papier-Präzisionsschnitt und in Formenlauf, die Kerndisziplin von Haidong Gumdo (in der Altersstufe bis 18-jährige).

David Meinert und sein Lehrer Antonio Cardoso waren auch Teil des Schweizer Demoteams. Dieses konnte mit einer beeindruckenden Aufführung das Publikum begeistern.

Haidong Gumdo ist die koreanische Form der Schwertkampfkunst und hat nicht nur das Ziel, die körperliche Kraft weiter zu entwickeln, sondern auch das Bestreben, dem Schüler den Geist von Haidong Gumdo und dessen Grundprinzipien zu lehren. Respekt, Demut und Disziplin sind entsprechend die charakteristischen Eigenschaften und zentrale Bestandteile des Trainings, womit Haidong Gumdo nicht nur als Kampfkunst, sondern auch als Lebensschule betrachtet werden kann. Probetrainings sind im Dojang Um Yang in Schöfflisdorf oder Mellikon während der Trainingszeiten möglich; Weitere Informationen über Haidong Gumdo findet man unter www.haidong-gumdo.ch oder www.um-yang.ch