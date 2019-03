Die Präsidentin Pia Siegenthaler konnte zur diesjährigen Generalversammlung, am 01. März 2019 im Restaurant Sternen in Moosleerau, 22 Aktiv-, Ehrenmitglieder sowie Gäste begrüssen. Es wurde auf ein spannendes und erfolgreiches Vereinsjahr zurückgeblickt. Am regionalen Akkordeonfest in Erlinsbach haben wir für unser Stück “Rock the tango “das Prädikat ‘sehr gut‘ erhalten. Daneben meisterten wir diverse Ständli und auch einige Arbeitseinsätze. Im November fand das Probeweekend für die neun Teilnehmer vom Wiedereinsteiger-Akkordeon Orchester statt. Zusammen mit den Wiedereinsteigern genossen wir ein gut besuchtes Jahreskonzert im Dezember mit sehr zufriedenem Publikum.

In diesem Jahr hat die neue Dirigentin Astrid Frandsen den Dirigierstab übernommen und führt uns somit durch ein ganz besonderes Vereinsjahr. Wir feiern das 75 jährige Bestehen vom HC Staffelbach. Aus diesem Anlass wird es ein spezielles Jubiläumskonzert in Zusammenarbeit mit der Musikgesellschaft und dem Chor Staffelbach geben. Wir freuen uns auf dieses spezielle und einmalige Konzert am 06. und 07. Dezember 2019 in der Mehrzweckhalle, Staffelbach.

Als Höhepunkt konnten wir an der GV zwei langjährige Vereinsmitglieder ehren, welche engagiert und erfolgreich im Handharmonika-Club spielen. Pia Siegenthaler und Claudia Baumann sind beide bereits seit 15 Jahren Mitglied im Handharmonika-Club Staffelbach. Mit grossem Applaus wurden die zwei gefeiert und verdankt. Ein weiterer Höhepunkt war, die Aufnahme von 4 Neumitgliedern. Unter ihnen sind auch einige aus dem Wiedereinsteiger-Projekt. An der Generalversammlung wurde auch entschieden, dass wir für das 75 Jahr-Jubiläum eine neue Uniform anschaffen werden.

Neue Mitglieder sind jederzeit herzlich Willkommen, wir proben jeden Mittwoch um 20:15 Uhr im Untergeschoss vom Kindergarten Staffelbach. Wir freuen uns auf DICH.

www.hcstaffelbach.jimdo.com