GV des Vogelschutzvereins Dulliken und Umgebung

Der Präsident, Michael Riner, lies das Vereinsjahr 2018 revuepassieren. Dabei erwähnte er als besonderes Erlebnis, unser Mitwirken am Banntag in Starrkirch-Wil. An verschiedene Infoposten und mit einem Workshop Nistkastenbau, durften wir unsere Arbeit im Vogelschutz mitteilen. Leider mussten wir auch von 3 Mitgliedern für immer Abschied nehmen. Momentan sind 31 Mitglieder und 17 Gönner im Verein. Gemeinsam betreuen wir über 200 Nistkästen in den Wäldern in und um Dulliken. Die Kassierin, Fränzi Schneider durfte die Kasse mit einem Plus präsentieren. Der langjährige Vogelhüttenwart und Beisitzer, Markus Flükiger wurde für seine grosse Arbeit zu Gunsten des Vereins, zum verdienten Ehrenmitglied ernannt. Ihm wurde ein geschnitzter Chutz überreicht, denn bei seiner Arbeit im Wald wurde er stets von Chutzen beobachtet. Am Sonntag, 19.Mai 2019 wird eine frühmorgentliche Exkursion im Gebiet Aare stattfinden. Über interessierte Neumitglieder, welche uns bei der Wartung der Nistkästen und dem Vogelschutz helfen möchten, würden wir uns sehr freuen. Ebenfalls sind auch Gönner zur Unterstützung willkommen. Fertige Nistkästen für Meisen können bei uns käuflich erworben werden.

Nähere Info erteilt ihnen gerne der Präsident Michael Riner Dulliken, m.riner@yetnet.ch oder 062 295 11 59