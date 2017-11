Gute Nachwuchsarbeit beim FC Frenkendorf

Nach längerer Zeit startete der FC Frenkendorf wieder einmal mit drei Mannschaften in der Altersstufe D in eine neue Saison. Verteilt auf die Stärkeklassen 1, 2 und 3 wurden die Spiele in Angriff genommen und die Resultate sind beeindruckend:

1. Das Team Da unter der Leitung von Carmelo Severino, Besim Bllaca und Mikail Alkan erzielte in 11 Spielen die volle Punktzahl mit 11 Siegen und einem Torverhältnis von 73:25

2. Das Team Db unter der Leitung von Shpend Ramadani und Kristian Projic errangen in 10 Spielen 8 Siege mit einem Torverhältnis von 37:20

3. Dem stand auch das neue Team Dc unter Michael Wälty und dem wieder reaktivierten Heini Furlenmeier in nichts nach und erzielten in 8 Spielen 5 Siege und 2 Remis mit einem Torverhältnis von 40:11

Dass die Spiele fast ausschliesslich und teilweise sehr klar zugunsten der Frenkendörfer ausgegangen sind, ist natürlich erfreulich. Jedoch ist auch klar, dass insbesondere im Kinderbereich nicht resultat- sondern entwicklungsorientiert ausgebildet werden soll.

Erfreulicherweise verfügen der FC Frenkendorf auch bei den D-Junioren in jedem Team über gut ausgebildete Trainer und eine ausgezeichnete Trainingsinfrastruktur. Somit sind die beiden Niederlagen vom Db und Dc am letzten Wochenende gegen das jeweilige a-Team aus Zeiningen und Laufenburg-Kaisten gut zu verkraften.

Diese zeigen auf, dass auch das zweite und dritte Team vom FC Frenkendorf gegen ein a-Team von anderen Vereinen mithalten kann.

Der FC Frenkendorf total als Verein gratuliert den Teams und den Betreuern zu diesen aussergewöhnlichen Leistungen und wünscht weiterhin viel Spass und Erfolg.