Gruppe Aktives Rombachtäli - Hilfe & Solidarität in der Pandemie

Liebe Quartierbewohnerinnen,

Der Link zu unserer Whats App Gruppe „Aktives Rombachtäli- Hilfe und Solidarität in der Pandemie“, in der wir die Nachbarschaftshilfe und Informationen zur Coronavirus Pandemie im Quartier Rombachtäli organisieren ist: https://chat.whatsapp.com/GHoc7kpAiITAJaPKo7X8id

In der Schweiz gründen sich immer mehr Nachbarschaftshilfen – damit Menschen die in der Notlage Hilfe benötigen – diese bekommen und der solidarische Zusammenhalt gestärkt wird z.b Einkäufe für ältere Menschen, Risikogruppen und Menschen die im Gesundheits-wesen riesige Arbeit leisten mit erledigen. Unsere Gruppe ist bereits bei hilf-jetzt.ch eingetragen.

Schickt bitte an Menschen im Rombachtäli ebenfalls den Link, damit wir hier lokal up to date organisiert sind und Hilfe untereinander möglich ist. Danke . Wer kein Whats App benutzt kann gern unter 078 734 2260 anrufen. Wir organisieren die Unterstützung dann anders. Die Unterstützung ist natürlich kostenlos.

Wie die Einkäufe dann bezahlt werden, macht ihr mit der Person aus dem Unterstützungsteam direkt aus, die ihn für Euch macht. In jedem Fall beachten wir die Regeln des BAG. D.h. es finden keine direkten Kontakte statt und wir befolgen die Vorgaben. Nutzt die Unterstützung.

Die Zahlen der Infektionen steigen weiterhin, und wir müssen alles tun um uns und unser Umfeld zu schützen, aber auch um das Gesundheitssystem nicht zu überlasten.

Es gibt noch zu wenige Personen, die zu den Risikogruppen gehören, die Unterstützung annehmen und die Regeln des BAG befolgen. Nutzt das Angebot.

Wir schaffen das mit umsichtigen Handeln, Zusammenhalt & Solidarität

Herzliche Grüsse und bleiben Sie gesund.

Mehr Informationen: https://rombachtaeli.ch/aktuelles/