Grossartiger Saisonabschluss Fest für Eltern und Junioren des FC Juventina Wettingen…

Am Sonntag 28.6.2020 durften die Junioren des FC Juventina Wettingen gegen Ihre Eltern zum Saisonabschluss spielen auf dem Sportplatz Scharten hat der FC Juventina in kürze etwas organisiert für die Junioren mit Hüpfburg für die ganz kleinen, Töggelikasten und natürlich Plausch Fussball Eltern gegen Ihren eigenen Nachwuchs.

Umrandet wurde das ganze mit einem kleinen Programm in dem des Cheerleaders des FC Juventina Ihren ersten richtigen Auftritt vor Publikum hatten.

Auch ein Überraschungsgast kam zu Besuch die Aufstrebende Profi Tennisspielerinn Chelsea Fontenel war zu besuch und hat den Jungs und Mädels von Juventina das Leben einer Spitzensportlerin erklärt. Der Vereins Präsident Flavio Girolimetto überreichte Ihr als Dankeschön einen Vereinswimpel. Auch für das leibliche Wohl wurde gesorgt, Essen und Trinken konnten die Besucher soviel Sie wollten und das alles gesponsert von der Firma Fugentechnik GmbH Vona an dieser Stelle ein Riesen Dankeschön. Es war ein rundum gelungener Event denn alle anwesenden sehr genossen haben. An dieser Stelle ein Dankeschön an Alle Junioren, Eltern, Trainer und Organisatoren die diesen Anlass zu einem Riesen Erlebnis machten.

Der FC Juventina Wettingen wünscht nun Allen schöne und gesunde Ferien.

(rf)