Am Samstag, 24. Oktober 2020, feiert das Ehepaar Paul und Anita Haas am Lindenweg 6 in Aarau Rohr nach 60 Ehejahren die diamantene Hochzeit. Die Behörden und die Bevölkerung von Aarau gratulieren recht herzlich und wünschen viele weitere gemeinsame Jahre, Gesundheit und alles Gute.