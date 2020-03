Gratulation zum Firmenjubiläum

Am 1.März 2020 durfte Eveline Nigg-Scherrer ihr 30-jähriges Firmenjubiläum feiern. Seit 30 Jahren führt sie ihren Coiffeur Salon LA BIOSTHETIQUE an der Antonius Strasse in Wettingen. Eveline Nigg-Scherrer übernahm damals von ihrem Vorgänger und Lehrmeister Erwin Kunz den Salon. 30 Jahre lang ein eigenes Geschäft erfolgreich zu führen ist eine tolle Leistung, zu welcher ihr das ganze Team und ihre Familienangehörigen herzlich gratulieren! Für die weitere Zukunft wünschen wir weiterhin alles Gute und viel Freude.