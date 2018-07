Am Berufsbildungszentrum Freiamt in Wohlen durften Jonas Rütter und Deborah Nussberger am letzten Freitag das eidgenössische Fähig-keitszeugnis Kaufmann bzw. Kauf-frau Öffentliche Verwaltung entge-gennehmen. Jonas Rütter hat zu-sätzlich den Maturitätsausweis er-worben. Die tollen Leistungen der jungen Kaufleute erfüllen uns mit Stolz. Der Gemeinderat und das Verwaltungsteam gratulieren den beiden recht herzlich zu ihrem Er-folg. Für den Einstieg ins Berufsle-ben wünschen wir einen guten Start und beiden eine erfolgreiche Zukunft.