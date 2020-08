Am Montag, 17. August 2020 feiert Frieda Schwammberger-Wey am Altweg 1 in Dintikon Ihren 98. Geburtstag.

Familie und Freunde sowie die Einwohner und die Behörde von Dintikon wünschen der Jubilarin von Herzen alles Liebe und Gute und gratulieren Ihr zu diesem Ehrentag.