Gratulation zum 97. Geburtstag

Am 30. September 2020 feiert Mina Hunziker ihren 97. Geburtstag. Seit Februar 2016 ist das Altersheim Falkenstein ihr zu Hause. Zuvor hat sie in einem Eigenheim in Menziken gelebt. Seit ihrer Geburt war Mina Hunziker immer in Menziken wohnhaft.

Mina Hunziker ist sowohl körperlich als auch geistig noch sehr gut „zwäg“. Sie bewegt sich äusserst gerne und nimmt jeweils bei der Bewegungsstunde „Activa“ teil oder läuft mit ihrem Rollator vom Falkenstein ins Dorfzentrum. Mina Hunziker ist nach wie vor sehr am Weltgeschehen interessiert und hält sich mittels Fernsehen und Zeitungen auf dem neusten Stand. Sie ist eine gutgelaunte und humorvolle Person, die gerne lacht und Schalk in den Augen hat. Sie freut sich jeweils sehr darüber, wenn ihre Angehörigen mit ihr Ausflüge unternehmen oder gemeinsam mit ihr essen gehen.

Der Gemeinderat Menziken und die Angehörigen von Mina Hunziker gratulieren ihr herzlich zum hohen Geburtstag und wünschen ihr alles Gute, Gesundheit und Wohlergehen im neuen Lebensjahr.