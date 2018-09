Am 09. September 2018 feiert unsere Jubilarin, Elsa Soland, ihren 96. Geburtstag. Nachdem Elsa Soland in Rohr aufgewachsen ist, lernte sie während ihrer Haushaltslehre in Menziken ihren späteren Ehemann Ernst kennen und lieben. 32 Jahre stand Elsa Soland im Dienste der Schule Menziken und war allseits gern gesehen. Auch nach der Pensionierung war Elsa Soland mit ihrem grossen Wissen noch sehr gefragt. Obwohl Elsa Soland insbesondere mit dem Tod ihres Ehemannes Ernst und ihres Sohnes Rolf schwere Schicksalsschläge verkraften musste, hat sie ihre aufgestellte Art, ihren Humor und ihre Herzlichkeit stets beibehalten. Nach diversen Reisen in alle Himmelsrichtungen hat es Elsa Soland in den letzten Jahren etwas ruhiger angehen lassen. Heute hegt und pflegt sie lieber ihren prächtigen Blumengarten. Elsa Soland ist dankbar, dass es ihr mit ihren stolzen 96 Jahren noch so gut geht und sie zusammen mit ihrer Tochter Heidi Soland den Haushalt bestreiten kann. Die sich allmählich bemerkbaren „Altersbräschteli“ vermögen der Frohnatur nichts anzuhaben. Der Fernseher ist der beste Freund von Elsa Soland. Sie geht aber auch gerne ins Café Fischer zum „Pläuderle“. Elsa Soland schwört auf den Schoggi-Drink mit obligatem „Röhrli“ aus der Migros und bezeichnet diesen sogar als ihren Jungbrunnen.

Die Tochter Heidi Soland und der Gemeinderat Menziken gratulieren Elsa Soland zum 96. Geburtstag und wünschen ihr von Herzen alles Liebe und Gute im neuen Lebensjahr.