Unsere Jubilarin, Erna Aeschbach-Erismann, feiert heute ihren 95. Geburtstag im Altersheim Falkenstein. Frau Aeschbach ist auch im hohen Alter ein stets positiv denkender und lebensfroher Mensch geblieben. In früheren Jahren gehörte es für sie zur Tradition, im Sommer täglich in der Badi Menziken schwimmen zu gehen. Auch die regelmässigen Kaffee-Runden mit ihren Kolleginnen genoss sie sehr. Mit grosser Begeisterung und Eifer war Frau Aeschbach viele Jahre ein aktives Mitglied im Turnverein. Ausserdem war sie Teilnehmerin einer Aquarell-Malgruppe unter der Anleitung vom Kunstmaler Kurt Hediger. Nach vielen Jahren Unterbruch spielte Frau Aeschbach im Altersheim Falkenstein wieder einmal Klavier. Sie tat dies so, als hätte sie nie eine Pause gemacht. Das Sehvermögen von Frau Aeschbach ist mit den Jahren leider schwach geworden. Sie versucht jedoch weiterhin, so selbständig wie möglich zu sein. Frau Aeschbach ist dankbar für die gute Betreuung und Geselligkeit im Falkenstein. Sie freut sich über jeden Besuch und geniesst die gemeinsame Zeit mit den Besuchern und Familie, besonders mit ihren Enkeln und Urenkeln.

Der Gemeinderat Menziken sowie die Angehörigen von Erna Aeschbach, gratulieren ihr herzlich zum hohen Geburtstag und wünschen ihr alles Gute, Gesundheit und Wohlergehen im neuen Lebensjahr.