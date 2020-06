Gratulation zum 90. Geburtstag von Bruno Brunner

Dass man auch mit 90 Jahren via Zeitung bestens über das Weltgeschehen informiert ist, das tägliche Kreuzworträtsel löst, am Computer die Steuererklärung ausfüllt oder Solitaire spielt, ist für den Jubilar Bruno Brunner nichts Aussergewöhnliches. Genauso so selbstverständlich verleiht er in der Küche dem Kartoffelstock seine vielgerühmte Konsistenz oder wenn seine Ehefrau Anni eine helfende Hand im Haushalt braucht, ist er sofort zur Stelle. Mit Genuss hört er klassische Musik und hin und wieder sinniert er über die Zeiten nach, in denen er als versierter Tenor den Kirchenchor unterstützte. Man hört ihm gerne zu, wenn er mit seinem trockenen Humor von seinen zahlreichen Jugendstreichen erzählt, die gottlob allesamt gut ausgegangen sind. Am 22. Juni 2020 dürfen wir ihm nun zu seinem 90. Geburtstag gratulieren und wir wünschen dir, lieber Babi, dass du die Tage trotz Dialyse weiterhin in Zufriedenheit und Zuversicht gestalten kannst.

Deine Kinder mit Familien