Am Freitag, 15. März 2019 kann Hans-Ueli Süess an der Bergstrasse 98 in Dintikon seinen 85. Geburtstag feiern. Nach wie vor geht er seinem Sohn auf dem Bauernhof so gut als möglich zur Hand und geniest es sehr, die eine oder andere Arbeit im Freien ausführen zu können.

Seine Ehefrau Elsa durfte am 18. Februar dieses Jahres ebenfalls ihren 85. Geburtstag feiern. Auch sie liebt die Natur und vor allem das Wandern sehr.

Die Einwohner und die Behörde von Dintikon gratulieren den Eheleuten Süess zu ihren hohen Geburtstagen und wünschen ihnen für die Zukunft von Herzen alles Liebe und Gute, vor allem aber viel Gesundheit.