Am Dienstag, 29. September 2020 kann Gregor Meier-Heiniger an der Bächenmoosstrasse 16 in Dintikon seinen 80. Geburtstag feiern. Familie und Freunde sowie die Behörde und die Bevölkerung von Dintikon gratulieren dem Jubilaren von ganzem Herzen zu diesem Ehrentag und wünschen ihm für die Zukunft nur das Beste, vor allem gute Gesundheit.