Gratulation zum 80. Geburtstag

Am Freitag, 28. Februar 2020 kann Erika Tanner-Heiniger an der Bergstrasse 50 in Dintikon ihren 80. Geburtstag feiern.

Nebst der grossen Leidenschaft zur einheimischen Natur- und Tierwelt hegt und pflegt sie mit viel Liebe und Engagement ihr Eigenheim samt dazugehöriger Umgebung. Leider hat ihr die Gesundheit in letzter Zeit immer wieder mal einen Strich durch die Rechnung gemacht. Mit viel Willen und Ausdauer meistert Erika aber auch diese Herausforderung.

Die Einwohner und die Behörde von Dintikon gratulieren der Jubilarin zum Ehrentag und wünschen ihr für die Zukunft von Herzen alles Liebe und Gute, vor allem aber gute Gesundheit.