Am Donnerstag, 11. April 2019 kann Otto Irniger-Spielmann am Roggensteinweg 9 in Dintikon seinen 80. Geburtstag feiern.

Zu seinen grossen Hobbies gehören Haus und Garten. Mit viel Liebe und Engagement hegt und pflegt er die Umgebung. Ausserdem lieben er und seine Frau Agnes lange Ausfahrten mit dem Auto. Die Reisen führen neben dem Südtirol auch nach Bayern, in den Schwarzwald oder ins Tirol. Manchmal nimmt das Paar aber auch den Zug und fährt damit ins Tessin.

Die Einwohner und die Behörde von Dintikon gratulieren dem Jubilaren zum Ehrentag und wünschen ihm für die Zukunft von Herzen alles Liebe und Gute, vor allem aber gute Gesundheit.