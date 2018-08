Das grosse Wiedersehen in der Kirche Seengen bereitete den Beteiligten der Erlebniswoche „Jona“ am Sonntag vor Schulbeginn viel Freude. Die gute Stimmung von der Erlebniswoche, die anfangs der Sommerferien stattgefunden hatte, strömte so auch auf die Gottesdienstgemeinde über.

Den Familiengottesdienst unter der Leitung von Pfarrerin Susanne Meier-Bopp gestalteten die Kinder der Erlebniswoche zusammen mit den jugendlichen Hilfsleiterinnen und Hilfsleitern und dem erwachsenen Leitungsteam.

Eine Band aus jungen Leiterinnen und Leitern begleitete den Gottesdienst musikalisch, in dem die Kinder die Jona-Geschichte mit einem kleinen Theater vor bunten Kulissen noch einmal aufleben liessen.

Für einen gemütlichen Abschluss sorgte das Zusammensein mit Wurst und Brot beim Kirchgemeindehaus. Zudem gaben die Kinder einige Lagerschlager zum Besten und die Diashow mit Bildern aus der Erlebniswoche liessen schöne Erinnerungen wiederaufkommen, während ein Schattentheater für tolle Unterhaltung sorgte.