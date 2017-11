Glanzvolle Gospelkonzerte in der Reformierten Kirche Seon vom 4. und 5. November 2017

(Eing.) Der Gospelchor Gospel-on mit Gospelkids und Band nahm seine Besuchergemeinde am Samstag- und am Sonntagabend, 4.& 5. November 2017, in der vollbesetzten Kirche Seon, gleich mit aus dem nasskalten Novembergrau in die weite Helle der Musik zur Ehre und zum Lobe Gottes.

Die Gospelkids, unter der kompetenten, einfühlsamen Leitung von Chorpräsidentin Monika Kläusler, eröffneten das Konzert mit kindlicher Frische und Fröhlichkeit. Mit ihren fünf vorgetragenen Dank- und Vertrauensliedern sangen sich die Gospelkids in die Herzen der Zuhörer ein. Mit anmutigenden Bewegungen unterstützten die Kids ihre Lieder. So schön, wie sie den Mitfeiernden zu sangen. "Shalom, das heisst Friede, Friede wünsch i dir, drum gib mir d‘Hand und freu di mit." Die Zuhörenden wurden zu Mitmachenden, sie grüssten und klatschten mit! Beim letzten Lied der Kids "This little light of mine" kam der Gospelchor unter der Leitung von Organistin und Chorleiterin Slava Kästli dazu. Die Kids liessen ihre Kerzlein leuchten und verabschiedeten sich .

Nun folgte Song auf Song! Ein wahres Feuerwerk! Z. B. "When the stars begin to fall", später "Down by the riverside". Zwei Chormitglieder brachten es in einem kurzen Zwiegespräch auf den Punkt, was ihnen der Chor und die Songs bedeuten: Freude an der Natur wird zur Dankbarkeit über Gottes Schöpfung. Lieder klingen nach und geben Kraft und Stärke in verschiedensten Lebenssituationen; Freundschaften im Chor tragen durch. Nach dem besonders beeindruckenden "What a friend we have in Jesus" folgte ein Afrikanischer Special Bloc.

Die packende Melodie und die flehentlichen Bittworte brachten die von sichtbarer Freude in dem Herrn erfüllte Chorleiterin Slava Kästli zum Tanzen und Hüpfen beim Dirigieren. Der Chor antwortete mit mitreissendem Gesang.

Ein wahrer Begeisterungssturm folgte von den Mitfeiernden. Chor und Band gaben Ihr Bestes, auch die super Technik im Hintergrund! Nach der Verdankung erinnerte Präsidentin Monika Kläusler eindringlich: "Unser grösster Dank für alles Gelingen geht nach oben!"

Mit zwei fulminanten Zugaben verabschiedete sich der Chor.

Auf Wiederhören an der Christnachtfeier am 24. Dezember 2017 in der Ref. Kirche Seon!