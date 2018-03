Konsequente Erziehung – leichter gesagt als getan

Elternabend im Schulhaus Wildbach

Am Montag, 19. März, fand im Schulhaus Wildbach ein Elternabend zu Konsequenz in der Erziehung statt. Irma Bachmann von der Fachstelle kompass leitete den Abend. Eingeladen waren alle Eltern der Schulkinder des Schulkreises Wildbach.

Ein erster Elternabend mit der Fachstelle kompass zum Thema «Werte in der Erziehung» fand im November 2016 statt.

Nach der Begrüssung durch die Schulleiterin Therese Scheidegger gab Irma Bachmann interessante Impulse zum Thema. Sie betonte, dass der Weg zur Konsequenz individuell von den einzelnen Eltern gefunden werden muss, da Erziehung etwas sehr Individuelles sei, und auch die Kinder ihre Individualität mitbringen. Die Basis dazu sei die Beziehung zum Kind.

Zu Grenzen in der Erziehung gelte: Diese geben Sicherheit, umschliessen Freiräume, werden ausgehandelt und sind veränderbar, schaffen Respekt und Vertrauen. Dass diese immer wieder mal vom Kind überschritten werden, sei ein Entwicklungsthema wie zum Beispiel das Sprechen lernen. Indem die Eltern konsequent Stellung dazu beziehen, zeigen sie ihm: «Ich hole dich zurück, wenn du die Grenzen überschritten hast. Darauf kannst du dich verlassen.»

Auf Irma Bachmanns Input folgte ein Austausch in vier Gruppen, drei Elterngruppen und eine aus Lehrerinnengruppe. Zu verschiedenen Fragen zum Thema Konsequenz wurde angeregt diskutiert, einige Gedanken aus den Gruppen flossen danach in’ s Plenum zurück. So zeigte sich auch hier, dass die Eltern bei einer konsequenten Erziehung nicht nur an den Schutz und die Sicherheit der Kinder denken, sondern ebenso an die Bildung der Persönlichkeit und an Beziehungspflege.

Als Abschluss gab Irma Bachmann ein paar weitere Gedanken dazu mit, wie Konsequenz gelingen kann und die Beziehung zum Kind nicht belastet sondern bereichert wird: Konsequent zu sein bedeute nicht, immer das Gleiche zu tun, sondern das der Situation Angemessene. Die Erziehenden sollen berechenbar sein, zum Beispiel, indem Konsequenzen zuvor angekündigt werden. Dem Kind müsse zugetraut werden, dass es eine gewisse Frustration aushalten könne. Man selber müsse die Frustration des Kindes ebenso aushalten. Ausnahmen sollen benannt werden. Gewalt sei absolut zu vermeiden, da sie demütigend sei, der Beziehung schade und nicht zu mehr Kooperation führe. Und: Ein Nein soll nicht gegen, sondern für das Kind ausgesprochen werden – ein liebevolles Nein.