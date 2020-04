Gesamt Elternabend per Zoom

Sehr gerne teile ich Ihnen mit, dass wir am Donnerstag einen gesamt Elternabend via Zoom gemacht haben. Das hat es so viel wir wissen noch nie gegeben. Wir möchten die Eltern über folgendes informieren: Änderungen durch den Lehrplan 21 im kommenden Schuljahr Auswirkungen durch die neue Ressourcierung ab dem kommenden Schuljahr Klassenbildung im Schuljahr 2020 / 2021 Schulweg mit dem Bus Terminänderungen infolge Corona Falls Sie dieses Thema interessiert dürfen Sie sich gerne bei mir melden. Freundlichen Grüssen Sandra Hauri Schule Mettauertal Sandra Hauri Präsidentin Schulpflege Mitteldorfstrasse 5726 Wil AG Tel. 062 875 07 04 (Privat) Tel. 078 909 54 70 (Mobil) sandra.hauri@schulemettauertal.ch