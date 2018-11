An der GV der Wasserversorgungsgenossenschaft Boswil stand neben dem ordentlichen Geschäft die Verabschiedung des Vorstandsmitgliedes Erwin Berger im Mittelpunkt.

Die GV an und für sich ist jeweils keine grosse Sache, denn „das Wasser läuft“, und dementsprechend gab es auch dieses Jahr nicht viel zu besprechen. Präsident Roland Koch ging etwas ausführlicher auf die Trockenheit dieses Sommers ein; Boswil ist aber in der glücklichen Lage, dass das Wasserleitungsnetz gut aufgestellt ist. Man hat zwar die Trockenheit gespürt, es kam aber zu keiner kritischen Phase.

Nach 32 Jahren gab Vorstandsmitglied Erwin Berger seinen Rücktritt bekannt. Damals war Erwin im Gemeinderat Boswil tätig, und so ergaben sich wertvolle Verbindungen zwischen der Gemeinde und der Wasserversorgungsgenossenschaft. Als Architekt konnte Erwin sein grosses Wissen in Sachen Bau einbringen; massgeblich war er unter anderem für den Neubau des Reservoirs Hansimatt an der Strasse Boswil-Kallern verantwortlich. Nicht zu unterschätzen ist aber auch die Kollegialität, die Erwin Berger mit seiner aufgestellten, direkten und positiven Art in den Vorstand einbrachte. Mit einem lachenden und einem weinenden Auge übergab Roland Koch Erwin Berger einen Beitrag an die nächsten Ferien, die dieser mit seiner Frau Annemarie geniessen und hoffentlich ab und zu an die Zeit in der Wasserversorgungsgenossenschaft zurückdenken wird.

Für Erwin Berger wurde Patrick Keusch in den Vorstand gewählt; auch er ist als ausgebildeter Geomatiker jemand der viel zur guten Situation des Wasserleitungsnetzes Boswil beitragen kann. Wie scherzhaft bemerkt wurde, könnte der 23 Jährige Keusch die 32 Jahre Vorstandsmitgliedschaft von Erwin Berger irgendwann toppen, bis dahin fliesst aber noch viel Wasser den Weissenbach hinunter…

Gisela Hilfiker